Ильхам Алиев позвонил Путину
Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает сайт Кремля.
Новость обновляется.
Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает сайт Кремля.
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