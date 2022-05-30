Болгария получит отсрочку от эмбарго на российскую нефть до 2024 года

Болгария откажется от российской нефти к концу 2024 года, сообщил премьер-министр Кирил Петков. По его словам, стране предоставят временную отсрочку от эмбарго на поставки нефти из России. Это связано с тем, что болгарский нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа работает в основном на российской нефти и «не может быстро перестроить свою работу», уточнил Петков.

Болгарский премьер доволен, что страны Евросоюза (ЕС) сумели согласовать введение шестого пакета санкций против России. Кирил Петков сказал, что санкции затрагивают поставки 90% нефти, благодаря чему «значительная часть денежных потоков в Россию будет остановлена».

«В ближайшие дни будет представлено общее заключение по санкциям, в соответствии с которым Болгария получит исключение на введение эмбарго на поставку российской нефти до конца 2024 года… В виде исключения мы останемся единственной страной, которая продолжит получать российскую нефть через морской терминал»,— цитирует слова Петкова ТАСС.