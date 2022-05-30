На военкомат в Тульской области напали с топором. В здании разбили окно, чтобы поджечь одно из помещений.

По данным «Базы», сегодня ночью неизвестный пытался поджечь военкомат на улице Щербина в Ясногорске. Злоумышленник пришел к зданию около 4 утра и разбил окно кабинета одного из сотрудников топором, который бросил там же. Затем неизвестный попытался поджечь здание, однако сотрудники военкомата потушили огонь еще до приезда пожарных.

Отметим, это как минимум 14-й случай поджога военкоматов в России с начала войны в Украине.