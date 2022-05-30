Посол Израиля: Азербайджан гордится Карабахом

«Возобновляемые источники энергии на освобожденных территориях являются одним из направлений сотрудничества между Азербайджаном и Израилем». Об этом журналистам сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, находясь с визитом Кельбаджаре.

По его словам, в настоящее время Азербайджан стремительно развивается, повсеместно ведутся строительные работы, на освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура.

«Азербайджан гордится Карабахом», - заявил дипломат.