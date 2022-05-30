В Британии рекордные цены на бензин из-за новых антироссийских санкций

Средняя стоимость бензина в Великобритании превысила отметку в £1,73 ($2,18) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране, пишет телеканал Sky News со ссылкой на отраслевые исследования.

Стоимость дизеля в королевстве также демонстрирует максимальный рост на фоне новых антироссийских санкций, на текущий момент один литр продают в среднем за £1,82 ($2,3). Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем отпускали за £1,29 и £1,31 за литр соответственно.

Ключевым фактором продолжающегося повышения цен на бензин в стране эксперты называют новые ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта российских углеводородов.