По словам Гасанова, вероятность рождения ребенка с врожденным пороком сердца (ВПС) немного выше у матерей с пороком сердца: «Анатомия порока сердца ребенка в 50 процентах случаев схожа с таковой у его матери. Это связано с сочетанием дефектных генов, уже имеющихся у матери, и влиянием ряда факторов при развитии плода. Врожденные пороки сердца могут быть вызваны как генетическими факторами, так и вредными привычками у некоторых матерей во время беременности. Первые 8 недель эмбриогенеза важны для формирования сердечно-сосудистой системы».

Кроме того, наличие ВПС у родителей или близких родственников, брак двоюродных родственников, сахарный диабет у матери, употребление алкоголя и курение во время беременности, а также воздействие радиации на беременную увеличивают возможность формирования порока сердца у ребенка, отметил врач.

Ответил Э.Гасанов и на вопрос, что вызывает внезапную остановку сердца у детей: «Внезапная остановка сердца может возникнуть у детей, которые родились с врожденными пороками сердца, с тяжелыми аллергическими реакциями, астматическим статусом и резкими приступами удушья. Большинство случаев, с которыми приходится сталкиваться в клинической практике, представляют собой врожденные пороки сердца. К ним относятся состояния, вызывающие внезапную остановку сердца, врожденные аномалии коронарных артерий, тяжелый стеноз аортального клапана (стеноз клапана аорты) и пролапс митрального клапана (заболевание, сопровождающееся нарушением функции клапана, расположенного между левым предсердием и левым желудочком)».

На вопрос, в каком возрасте детям с ВПС проводят операции на сердце, специалист-эксперт Минздрава заявил, что врожденные пороки сердца охватывают очень широкий спектр и единой классификации ВПС не существует: «Но условно их можно разделить на две группы: «бледные» и «синие» пороки. К порокам со сбросом слева-направо («белые» или «бледные пороки») относят, в частности, открытый артериальный проток, дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), общее предсердие, аномальный дренаж легочных вен, открытый общий атрио-вентрикулярный канал, дефекты аорто-легочной перегородки. К порокам с преимущественным сбросом справа-налево («синие пороки») относятся тетрада Фалло, многочисленные варианты транспозиций магистральных сосудов, аномалия Эбштейна, атрезия трехстворчатого клапана, общий артериальный ствол, варианты единственного желудочка, синдром гипоплазии левого сердца, гипоплазия правого желудочка».

По словам детского кардиохирурга, способ хирургического лечения варьируется в зависимости от состояния пациента и степени тяжести порока: «Синие» пороки часто требуют хирургического вмешательства в первые месяцы, а иногда и в дни жизни ребенка. В то же время «бледные» пороки, такие как дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок и другие, могут спонтанно закрываться на первом году жизни или в раннем детском возрасте. Поэтому хирургическое вмешательство назначается лишь в зависимости от степени тяжести порока».

На вопрос, как проводится ранняя диагностика врожденных пороков сердца, Э.Гасанов заявил, что лечение врожденных пороков сердца проводится в комплексной форме: «Сюда входит медикаментозное лечение, в некоторых случаях интервенционное (современный вид вмешательства «без скальпеля», рентгенэндоваскулярным методом, то есть доступ к пораженному органу осуществляется через сосуды), а в большинстве случаев хирургическое вмешательство».

Ранняя диагностика имеет решающее значение для благоприятности прогноза лечения врожденного порока сердца. Синюшность кожи новорожденного, нарушение дыхания, низкий уровень кислорода в крови и другие подобные признаки дают основание заподозрить сердечную недостаточность, отметил кардиохирург.

«Ребенок с первых дней жизни больше всего привязан и контактирует с мамой. Поэтому у матери могут возникнуть некоторые сомнения относительно того, есть ли у малыша порок сердца. К ним относятся недоедание, нарушения дыхания, общая потеря веса, ночная потливость», - пояснил врач.

Рассказал Эльнур Гасанов и о том, какие виды спорта не рекомендуются детям с врожденным пороком сердца: «Следует знать, что без хирургической помощи дети с врожденными пороками сердца часто отстают в развитии от своих сверстников. Вследствие этого не рекомендуется заниматься видами спорта, требующими хорошей физической подготовки».