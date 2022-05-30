Иран упрекнул США
Пауза в переговорах произошла, так как США оставили инициативы Ирана и Европы без ответа, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Хатибзаде в ответ на вопрос о том, зашли ли переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в тупик, заявил, что «высказывания некоторых американских официальных лиц нам не важны». «Важны те сообщения, которые приходят и уходят по традиционным каналам между нами и Соединенными Штатами, и Иран представил свои инициативы через этот канал. Если США примет политическое решение и объявит об этом, не только переговоры не зайдут в тупик, но и можно будет доработать оставшийся процент соглашения», - цитирует его IRNA.