В Беларуси сообщили о спецоперации КГБ в Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник наградил участников спецоперации КГБ в Украине, сообщил во вторник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
"Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого - под грифом "совершенно секретно". Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины", - говорится в сообщении.
Подробности спецоперации не приводятся.