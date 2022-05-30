Британский генерал: по своей воле россияне из Украины не уйдут
Российские войска добровольно не покинут захваченные территории Украины, так считает бывший начальник британского Генерального штаба лорд Ричард Даннат. Об этом пишет ВВС.
"Все международные заявления могут требовать от России отойти к границам на 24 февраля, вернуть территории, захваченные в Донбассе, но с какой стати они будут уступать эти территории? – задается вопросом генерал Даннат в интервью телеканалу Sky News. - Конечно же, они не уйдут добровольно, а НАТО и коалиция западных стран не станут проводить крупную операцию с целью изгнать их оттуда".
По мнению британского военного, настоящие переговоры начнутся только тогда и в том случае, если украинцы по-прежнему будут крепко держать оборону в Донбассе, а российские войска выдохнутся, захватив часть украинской территории.
Однако для этого, полагает лорд Даннат, президенту Зеленскому придется признать, что 10-15% украинской территории останется под контролем России.
BBC отмечает, что слова Данната звучат в русле недавних публикаций в западных СМИ и заявлений ряда европейских и американских политиков, призывающих Киев смириться с утратой части территории ради заключения мира с Россией. Сам президент Зеленский, а также другие представители украинских властей категорически заявляли, что не согласятся ни на какой вариант мирного урегулирования, подразумевающий отказ от какой-либо части территории Украины.