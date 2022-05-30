США призывают Израиль заморозить отношения с Суданом

Администрация Джо Байдена приостановила помощь Судану, в том числе помощь, связанную с достигнутым соглашением о нормализации отношений с Израилем, и хочет, чтобы Израиль заморозил отношения с Хартумом, пишет 7kanal со ссылкой на заявление преставителя Госдепа США.

Согласно данным, причиной тому - переворот в Судане, в результате которого в прошлом году было свергнуто гражданское правительство страны. “В настоящее время США не продвигаются вперед с помощью, первоначально предоставленной переходному правительству Судана, возглавляемому гражданскими лицами, в связи с его усилиями по улучшению двусторонних отношений Судана с Израилем. Это включает поставки пшеницы и определенную помощь в развитии, торговле и инвестициях”, - заявил представитель Госдепартамента США.

США также приостановили из-за переворота в Судане помощь этой стране, не связанную с соглашениями Авраама. В администрация Байдена ожидают, что Израиль присоединится к призыву к Судану вернуть демократически избранное правительство. “Любые шаги, предпринятые военным руководством Судана, не вызовут доверия у суданского народ. Мы настоятельно призываем государство Израиль присоединиться к нам и более широкому международному сообществу в громком требовании, чтобы военные лидеры Судана уступили власть заслуживающему доверия переходному правительству, возглавляемому гражданскими лицами”, - заявил представитель Госдепа.