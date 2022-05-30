Санду передумала: Молдова останется в СНГ

Молдова заинтересована продолжать сотрудничество в рамках СНГ. Об этом на телеканале PRO TV заявила президент РМ Майя Санду, отметив, что пока стране это выгодно.

«Пока страна может получать преимущества от соглашений в рамках СНГ, она должна их получать. Сейчас есть проблемы с соблюдением этих соглашений с российской стороны. Но там есть и другие страны, с которыми у нас коммерческие отношения. Мы должны быть прагматичными», — подчеркнула Санду.

Между странами-членами Содружества существует зона свободной экономической деятельности, позволяющая вести беспошлинную торговлю.

«Давайте говорить объективно: СНГ- это не только Россия, но и другие страны. Мы должны понимать, что евроинтеграция не наступит завтра, даже если мы и получим статус страны-кандидата в ЕС», — заключила Майя Санду.