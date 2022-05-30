Во вторник, 31 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в ходе беседы была затронута работа Южного газового коридора, подчеркнута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и диверсификации газоснабжения. Также между сторонами состоялся обмен мнениями об увеличении экспорта газа из Азербайджана в Европу.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в различных сферах, высоко оценена постоянная поддержка, оказываемая американским правительством Азербайджану в реализации глобальных энергетических проектов.

Также стороны рассказали о широкомасштабных работах, осуществляемых в Азербайджане в сфере электроэнергии и возобновляемой энергии. В ходе беседы была отмечена важность традиционно проводимой в Баку международной Каспийской нефтегазовой выставки, которая внесла вклад в расширение международного сотрудничества в энергетической сфере.