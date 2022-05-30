Отметим, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью The War Zone заявил, что Украина доставляла силам в заблокированной «Азовстали» в Мариуполе дополнительное оружие, продовольствие и даже военных. Всего туда летали 16 вертолетов, но 2 из них сбили россияне.

В общей сложности было 7 вылетов вертолетов Ми-8. Обычно летели по два вертолета, один раз - сразу четыре. Во время пятого и седьмого вылетов российским войскам удалось сбить один украинский вертолет. Также россияне уничтожили один из вертолетов, прибывший на помощь сбитому.

Благодаря этим вылетам защитникам «Азовстали» удалось доставить оружие, боеприпасы, медикаменты, продовольствие и 72 бойца из полка «Азов». Когда именно эти вертолеты летели и сколько во время этих вылетов погибло людей, Буданов не уточнил.

Он отметил, что эти операции были спланированы и проводились под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины.