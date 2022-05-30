Атакишиев хотел убить бывшую жену и тещу, но в итоге попал в психлечебницу

Как сообщает haqqin.az, 5 августа 2019 года Атакишиев наехал на своей машине на бывшую супругу Рамиду Будагову и ее мать, Нарын Гюльмамедову. Не удовлетворившись этим, Атакишиев вышел из машины и нанес ножевые ранения обеим женщинам. Мать и дочь были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Благодаря усилиям врачей их жизнь была спасена.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 47-летним Фадаилом Атакишиевом, обвиняемым в хулиганстве и покушении на убийство.

Выяснилось, что хотя Атакишиев и Будагова официально развелись, вражда и конфликты между бывшими супругами продолжались. В день происшествия в Сураханском районном суде рассматривался иск родителей Атакишиева к Рамиде Будаговой на право общения с внуками. Фадаил, который отвез своих родителей на суд, стоял перед зданием суда и ждал окончания рассмотрения дела.

Позже Будагова и ее мать вышли из здания суда и направились в сторону поселка Бакиханова. Взбешенный тем, что его бывшая жена и мать долгое время не позволяли ему общаться с детьми, Атакишиев наехал на женщин на своей машине. Будагова получила ранения, ее матери удалось уклониться от машины. Увидев, что женщины живы, Атакишиев начал бить их ножом.

Подсудимый Фадаил Атакишиев не ответил на вопросы, признает ли себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он заявил, что не понимает, почему находится в суде, что в его жизни не было женщины по имени Рамиля и что он ничего не помнит.

В своих показаниях потерпевшая Будагова рассказала, что со дня замужества ее регулярно избивали, оскорбляли. Мать советовала ей не разрушать семью и набраться терпения. Однако женщина в конце концов подала на развод.

В отношении обвиняемого была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По словам экспертов, Атакишиев замкнулся в себе, разговаривает сам с собой, жалуется на постоянную головную боль. Атакишиев также говорил, что ненавидит себя, и пытался совершить самоубийство. Согласно заключению врачей, у Атакишиева выявлено психическое расстройство - параноидальное расстройство личности.

Решением суда Фадаил Атакишиев отправлен на принудительное лечение в связи с психическим заболеванием.