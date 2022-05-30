Лавров назвал условие разблокирования украинских судов с зерном

Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море. Однако при условии, что Украина "решит проблему их разминирования". Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Для этого (разблокировки судов с зерном из украинских портов - ред.) необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что "РФ давно сделала все от нее зависящее, чтобы решать продовольственную проблему, возникающую в мире", но не уточнил, что именно он имел в виду.