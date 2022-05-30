По мнению Алана Гаглоева, попросившего Москву провести консультации по «всему комплексу вопросов», связанных с этим процессом, России не следует форсировать процесс объединения.

Сообщается, что Алан Гаглоев, новый глава сепаратистского режима Южной Осетии, приостановил действие Указа, подписанного 13 мая его предшественником, президентом Анатолием Бибиловым. Согласно указу Бибилова, на 17 июля был назначен «референдум» о присоединении Южной Осетии к России, в ходе которого осетины должны были ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы объединение Республики Южная Осетия и России?».

При этом лидер южноосетинских сепаратистов подчеркнул, что «полностью поддерживает» идею присоединения региона к России, но при этом считает, что на данный момент одностороннее решение проблемы с учетом законных интересов и прав России невозможно.

Как известно, идея проведения «референдума» возникла в марте нынешнего года накануне «президентских выборов» в Южной Осетии и на фоне российского вторжения в Украину.

Тогдашний лидер сепаратистов Анатолий Бибилов заявил, что «референдум» состоится уже в апреле сразу после «президентских выборов», а процесс объединения Российской Федерации и Южной Осетии завершится к началу мая.

Инициативу Бибилова оперативно поддержали депутаты Государственной Думы и Совета Федераций, а также глава Следственного комитета РФ генерал Александр Бастрыкин.

Зато в Грузии планы присоединения сепаратистского региона к России вызвали откровенное замешательство. В Тбилиси, который не присоединился к антироссийским санкциям и сохраняет нейтралитет в вопросе о «спецоперации» в Украине, не без оснований рассчитывали, что Москва не станет в такой ситуации форсировать фактическую аннексию одного из сепаратистских регионов на территории Грузии.

Но, как выяснилось, на первом этапе «сепаратистских игр» Россия недооценила лояльность официального Тбилиси и продолжала действовать по своему плану.

Но после того, как в первом туре «выборов» в Южной Осетии Анатолию Бибилову победить не удалось и был назначен второй тур, ситуация изменилась. Почувствовав определенную неуверенность в конечном результате «выборов», заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин встретился со спецпредставителем премьер-министра Грузии по России Асланом Абашидзе, чтобы обсудить планы проведения «референдума» в Южной Осетии.