Киев о разблокировке портов: Гарантий Кремля недостаточно

Украина хочет получить гарантии ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Об этом в интервью итальянской газете Repubblica заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы должны быть очень осторожными, односторонней гарантии Кремля недостаточно. Нам нужно, чтобы третьи страны взяли на себя ответственность за соблюдение соглашения. Мы также рады вмешательству Организации Объединенных Наций. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы зерно попало в те страны, которые в нем нуждаются", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, время является важным фактором, и чтобы избежать катастрофических последствий разблокировка портов должна произойти не позднее, чем через две недели.

"Конечно, лучшим вариантом было бы окончание войны, но (президент РФ Владимир) Путин этого не хочет", - отметил Кулеба.