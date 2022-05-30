Azercell объявляет конкурс на лучший социальный проект

Придерживаясь стратегии социального развития общества и следуя своей стратегической цели, «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», компания «Azercell Telecom» объявляет о начале конкурса социальных проектов. Целью конкурса является повышение социальной активности общества и его более интенсивное вовлечение в процессы развития разных сфер, а также оказание содействия в улучшении благосостояния отдельных социальных групп.

Конкурс предполагает создание и претворение в жизнь проектов по трем основным направлениям: образование, культура и здравоохранение. Представленные проекты должны охватывать одну из следующих направлений:

- Содействие в совершенствовании сферы образования с помощью современных технологий;

- Поддержка развитию культуры и культурного просвещения посредством современных технологических решений;

- Содействие в построении экологически, физически и психологически здорового общества с помощью цифровых инноваций.