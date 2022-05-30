Автобус с туристами из России попал в ДТП в Анталье

Автобус, в котором, предположительно, находились российские туристы, попал в ДТП и перевернулся в Анталье в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Демирорен.

Согласно информации, пострадали 11 туристов и водитель. По данным, ДТП произошло в районе Чамъюва уезда Кемер. Водитель автобуса, перевозившего 13 туристов в город Демре, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи. К месту аварии направлены машины скорой помощи и полиция.

Пострадавшие доставлены в больницы районов Кумлуджа и Финике. Их состояние не вызывает опасений.