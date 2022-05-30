Все более очевидно, что США и так называемые западные партнеры Украины не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Об этом на выездном совещании в Казани, посвященном вопросам национальной безопасности, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает Российская газета.

По его словам, ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.