Россия обвинила Польшу: начинается оккупация Западной Украины официоз
Все более очевидно, что США и так называемые западные партнеры Украины не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Об этом на выездном совещании в Казани, посвященном вопросам национальной безопасности, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает Российская газета.
По его словам, ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.
«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», - заявил Патрушев.
В целом, по его мнению, действия Вашингтона, Киева и Варшавы и других их «партнеров» ведут к реальному развалу Украины. Секретарь СБ РФ считает, что президент Украины Владимир Зеленский, объявляя сепаратистами жителей Донбасса и ведя с ними военные действия, намерен предоставить полякам особый статус. В том числе возможность занимать руководящие государственные должности и фактически предоставить права на территории Украины гражданам другого государства.
«В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей. Их действия ведут к реальному развалу страны», - утверждает Николай Патрушев.