Сенсационное заявление Патрушева: США втянули Россию в войну с Украиной

Спровоцированный и подогреваемый Вашингтоном конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Демонстративно отказавшись от конструктивного диалога в области безопасности, США и их союзники всячески способствовали усилению военной напряженности в Украине, разжиганию конфликта на Донбассе и втягиванию в него России", - сказал Патрушев в Казани на совещании по национальной безопасности в Приволжье, его слова приводит ТАСС.

По словам Патрушева, развернутая в мире глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России. "Эти намерения вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.