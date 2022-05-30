Джейхун Байрамов: Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию в течение 25 лет

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с главой МИД Болгарии Теодорой Генчовской заявил, что Болгария в ближайшее время начнет получать азербайджанский газ через интерконнектор Греция-Болгария (IGB).

«Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию в течение 25 лет, как было согласовано ранее между двумя странами. Сегодня Болгария является одним из трех получателей азербайджанского газа в Европе. Мы уверены, что в ближайшее время строительство интерконнектора с Грецией будет завершено, и Болгария начнет получать через нее азербайджанский газ. Это внесет большой вклад в энергетическую безопасность Болгарии», - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.