В Kapital Bank отметили День независимости

Тимбилдинг был организован в фестивальном формате и состоял из двух частей. Первая часть стартовала в Губинском районе, одном из красивейших уголков Азербайджана. Эта часть мероприятия запомнилась стендами, выполненными в национальном духе. На стендах были представлены различные образцы народного искусства и художественного творчества, а также продукция местного производства. Участники смогли отведать национальные блюда и послушать выступления национального ансамбля.

Состоялся традиционный тимбилдинг с участием менеджеров Kapital Bank. Ежегодное мероприятие по сплочению коллектива в банке в этот раз было посвящено Дню Независимости и прошло под лозунгом BİRliyimiz Qələbəmizdir! («Единство — наша победа!»). Среди участников мероприятия были члены правления Kapital Bank во главе с председателем, представители среднего и высшего менеджмента.

Вторая часть мероприятия прошла в формате гала-ужина. Началась она с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем со вступительным словом к гостям обратился председатель правления банка Ровшан Аллахвердиев, который рассказал об истории независимости Азербайджана, победе в Отечественной войне, а также особо подчеркнул вклад Kapital Bank в финансовый сектор страны.

Председатель правления также рассказал об успехах банка в последние годы, пожелал новоназначенным молодым руководителям успехов в профессиональной карьере. После вступительной речи сотрудники банка почтили минутой молчания героев, погибших во время Отечественной войны. Мероприятие продолжилось концертной программой и завершилось зрелищным фейерверком.

Проведение подобных мероприятий положительно влияет на развитие корпоративной и национальной культуры, улучшение отношений между сотрудниками и развитие командного духа.

Kapital Bank, первый банк Азербайджана, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 105 филиалах и 23 отделениях, имеет самую широкую сеть обслуживания в стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру «196». Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.