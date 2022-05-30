Казахстан о наплыве из России мигрантов: сейчас едут «сливки» рынка

В сентябре в Казахстане ожидается увеличение наплыва трудовых мигрантов из России, сообщил заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда Ерболат Абулхатин.

"Массового наплыва с сопредельных стран пока не наблюдается. Сейчас переезжают в основном сотрудники сферы IT, финансово-банковские сотрудники. На 1 мая пересекли границу 14 тысяч человек, 9 тысяч человек оформляли документы на работу", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Он добавил, что сейчас в Казахстан из России "едут "сливки" рынка, которые могут снимать квартиру или оплачивать отели за счет компании": "Есть вероятность, что ближе к осени к нам пойдут простые люди для заработка. Пока критического наплыва нет”.