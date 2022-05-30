Лукашенко обвинил Запад в попытках сменить власть в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в нарастающем прессинге Минска. Об этом он заявил на совещании по информационной политике, его цитирует пресс-служба президента.

"Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада - Вашингтона и его союзников. Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу. Уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей, очень высок", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заявил о необходимости обсудить стратегию противодействия современным угрозам в сфере национальной безопасности: "К этой теме мы обращаемся не впервые. Потому что она продолжает быть актуальной. И не просто продолжает быть, но давление на нас в этой связи усиливается. Поэтому и противодействие должно с нашей стороны быть соответствующим".