«Беспилотники постоянно были слышны в небе во время наступления Азербайджана...»

«Возможно, самым близким конфликтом к войне в Украине с точки зрения использования беспилотников было столкновение между Азербайджаном и Арменией в Карабах е в 2020 году, когда азербайджанские беспилотники уничтожили сотни армянских танков, боеприпасов и бронетехники. Министерство обороны Азербайджана не только эффективно использовало свой парк беспилотников на поле боя, но также часто размещало видеозаписи атак на своем сайте», - отмечается в статье американского издания.

44-дневная Отечественная война, которая завершилась победой Азербайджана, стала примером успешного использования беспилотников в современной войне. Этот опыт был взят на вооружение – беспилотники сейчас активно используются на войне в Украине. Об этом говорится в статье The New York Times «Никто не может скрыться от этого оружия на войне в Украине».

Автор статьи отмечает, что БПЛА «можно использовать творчески, чтобы застать врага врасплох»: «Гражданским и военным беспилотникам найдется место в современной войне. В этом месяце The Times сообщала о краудфандинговой кампании, проводимой украинским правительством, в ходе которой собирались пожертвования в виде коммерческих дронов и велись поиски людей, обладающих навыками управления ими».

Об активном использовании Азербайджаном беспилотников Bayraktar TB2 в ходе 44-дневной войны говорится и в материале «Радио Свобода» «Что такое Байрактар?».

«Азербайджан опубликовал десятки видеороликов, на которых видно, как армянские боевики убегают, когда ракеты летят в сторону транспортных средств, которые вроде были в безопасности, вне поля зрения за деревьями или холмами.

Армянский военный, с которым корреспонденту «Радио Свобода» удалось поговорить в 2020 году, рассказывал, что «беспилотники постоянно были слышны в небе над головой во время массированного наступления Азербайджана... и армянские солдаты были вынуждены перемещаться в одиночку на открытой местности в качестве единственной «защиты» от Bayraktar. Очевидно, считалось, что один человек не стоит того, чтобы убивать его дорогой ракетой».

Создатель Bayraktar, технический директор турецкой компании Baykar Savunma Сельджук Байрактар заявил в интервью Reuters, что горд тем, что эти беспилотники использовались в ходе 44-дневной войны в Карабахе, а также сейчас в Украине. «Это незаконное вторжение, поэтому ТВ2 помогает уважаемому мной народу Украины защищать свою страну», - сказал он.

«Незаконная оккупация Карабаха с юности была сердечной раной для меня. И как инженерам, разрабатывающим технологию, для нас большая честь помочь нашим братьям и сестрам вернуть свои земли», - заявил Байрактар.