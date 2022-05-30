Накануне российские СМИ распространили очередную дезинформацию. На сей раз о гибели легендарного главы Николаевской области Украины Виталия Кима. Репортерская группа haqqin.az направилась из Молдовы в Николаевскую область Украины и обнаружила главу области живым и в полном здравии. Более того, В.Ким любезно ответил на вопросы издания в рамках рубрики «Беседы Эйнуллы Фатуллаева».

Накануне российские войска на протяжении суток подвергали город мощнейшему обстрелу. И репортерской группе пришлось пробираться к В.Киму под снарядами. Накануне российские войска вновь обстреливали область кассетными бомбами…

Представляем вашему вниманию беседу Эйнуллы Фатуллаева с Виталием Кимом. Беседа распространена на Youtube-канале Эйнуллы Фатуллаева...