SOCAR опроверг слухи о подорожании бензина «A-95 PREMİUM»

«В последнее время распространились слухи о том, что в стране действуют ограничения на продажу бензина «A-95 PREMİUM» и в ближайшее время эта марка бензина подорожает. Профильные ведомства неоднократно делали заявления по этому поводу, но слухи продолжают распространяться». Об этом заявили в пресс-службе SOCAR.

Отмечается, что распространяемая информация не соответствует действительности.

«Ни о каких ограничениях, подорожании не может быть и речи. Скорее всего, ограничения были связаны с технической проблемой, возникшей на каких-то заправочных станциях. Топливо «A-95 PREMİUM» и «A-98 SUPER» в стране не производится. В настоящее время Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, находящийся на балансе SOCAR, производит только бензин марки «АИ-92», в то время как вышеуказанные марки бензина импортируются в страну. Цена на бензин марки «АИ-92» регулируется Тарифным советом. Цены на другие марки бензина зависят от их рыночных цен», - заявили в компании.