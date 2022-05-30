Группа компаний STP посетила учреждение социального обслуживания детей с ограниченными возможностями №2 в связи с Международным днем защиты детей, отмечаемому ежегодно 1 июня. В знак поддержки социализации детей представители STP организовали акцию - прогулку для 15 детей под лозунгом «Дети – наше будущее!».

Прогулка началась с посещения детского развлекательного центра Fun World в Сумгаите. Дети прекрасно провели здесь время. После посещения развлекательного центра при поддержке McDonald's, одного из ведущих мировых брендов общественного питания, для детей был организован обед. Внимание и забота персонала ресторана, а также любимая еда порадовали детей.

Затем дети посетили Бакинский зоопарк. Здесь они впервые познакомились с обитающими в зоопарке видами диких животных, с большим интересом понаблюдали за их поведением.