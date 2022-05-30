Курт Волкер: США должны дать Украине необходимое ей оружие

Бывший постоянный представитель США в НАТО и специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины при президенте Дональде Трампе Курт Волкер полагает, что администрации Джо Байдена нужно обеспечить Украину оружием, необходимым для изгнания с ее территории российских войск, передает Русская служба «Би-би-си».

Он признает, что решение Байдена не передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия, способные достигать российской территории, продиктовано опасениями части его администрации, что дальнейшее обострение отношений с Россией приведет к угрозе применения ядерного оружия. Волкер же считает это решение ошибочным, поскольку, с его точки зрения, у России и так полностью связаны руки в Украине, и она просто не захочет и не сможет открывать "второй фронт".

Как сказал Волкер, Россия допустила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк: хотя этот город и является ключевым в Луганской области, для хода всей военной кампании он не так важен. Зато после завершения этой операции российские войска будут полностью истощены, а украинские силы смогут перегруппироваться и начать теснить противника. Он также добавил, что США просто обязаны сделать все, что в их силах, чтобы помочь Украине “победить российскую армию и изгнать ее со своей территории”.