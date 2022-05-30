Раиси: Иран и Азербайджан расширили сотрудничество после освобождения оккупированных земель

«Общая религия и история иранского и азербайджанского народов, а также неразрывные связи, существующие между нашими народами, создали глубокую опору и прочную основу для отношений между двумя странами в новый период». Об этом говорится в поздравительном письме президента Ирана Ибрагима Раиси, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Независимости – 28 мая.

В своем письме иранский лидер отметил, что с момента обретения Азербайджаном независимости Иран всегда стремился к расширению двусторонних отношений во всех сферах в рамках взаимных интересов.

«Отрадно, что после завершения оккупации азербайджанских территорий возможности и сферы сотрудничества двух стран еще более расширились. Надеюсь, что в результате усилий обеих сторон эти возможности будут использованы в соответствии с взаимными интересами и пожеланиями народов двух стран», - говорится в письме.

Раиси подчеркнул, что Азербайджан занимает важное место во внешней политике Ирана, и иранское правительство прилагает все усилия для развития добрососедских отношений с братским Азербайджаном.