Турция отменила военные учения НАТО в Черном море

Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы внутри процесса (по Украине – ред.), взяли на себя посредническую роль. И каждый поощряет эту роль. А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России – ред.). Каждый визит приносит пользу от нашей роли, и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям во главе со странами Европы. Мы ввели Конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые заранее запланировали. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль", - сказал Чавушоглу Anadolu.

Статья 19 конвенции предусматривает, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. В этом правиле есть несколько исключений, например, если Турция обязана оказать помощь государству, ставшему жертвой нападения, по договору о взаимной помощи. Однако военные корабли воюющих сторон могут пройти через проливы, чтобы вернуться в свои порты основной стоянки.