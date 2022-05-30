В Финляндии заявили о «сильном сигнале» для России

Расширение участия финской армии в международных учениях станет сильным сигналом, направленным в сторону России, заявил телеканалу YLE министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

В период рассмотрения заявки на вступление в НАТО страна станет чаще принимать участие в международных военных маневрах, пояснил он. Сейчас в порту Хельсинки находятся четыре корабля альянса, прибывшие на учения в Балтийском море. "Это явный сигнал о том, что Финляндию поддерживают, и это тоже способствует укреплению обороноспособности", — цитирует Кайкконена РИА Новости.

С мнением главы оборонного ведомства согласился председатель комитета парламента по вопросам обороны Петтери Орпо, по словам которого визиты военных кораблей НАТО говорят о поддержке со стороны организации. "Это сильный политический сигнал другим странам, а также сообщение для России о том, что к нам относятся серьезно", — отметил депутат.