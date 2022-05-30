США хотят передать Украине дальнобойные РСЗО

Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами дальностью более 60 км, сообщила газета The Wall Street Journal.

РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении украинских войск, однако, как считают американцы, не позволит им наносить удары по целям в глубине российской территории, снижая риски прямой конфронтации между Россией и США. "Администрация (президента США Джо) Байдена планирует предоставить Украине управляемую ракетную систему, способную поражать цели на дистанции свыше 40 миль... (GMLRS) примерно вдвое превосходит по дальности гаубицы М777, которые США передали Украине ранее", - говорится в публикации.

Накануне Байден заявил, что Украина не получит американские ракеты, которые бы позволяли ей атаковать цели в России.