Новые санкции Канады против Алины Кабаевой, российских банков и компаний
Канада распространила антироссийские санкции на председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алину Кабаеву, еще 21 физическое и четыре юридических лица, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.
Согласно информации, под санкции попали "Россельхозбанк", "Инвестторгбанк", управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.
Дополнительный список физических лиц открывает "Алина Маратовна Кабаева 1983 года рождения".