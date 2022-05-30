«Азеригаз» провело очередную акцию «Открытый микрофон» в Тертере

В рамках акции «Открытый микрофон», инициированной ПО «Азеригаз», продолжаются встречи с гражданами. Цель акции - выслушать на местах обращения граждан, связанные с газоснабжением, довести эти обращения непосредственно до руководства объединения.

Очередная встреча в рамках акции состоялась в Тертерском районе. Жители воспользовались возможностями «передвижной приемной» и рассказали о своих проблемах с газом. Обращения были в основном связаны с заменой платного (механического) счетчика на предоплаченный (смарт-карт), приемом на работу, индивидуальной газификацией, заменой газового счетчика и газовой линии.

В связи с обращениями руководством Тертерского регионального управления эксплуатации газа «Азеригаз» были даны необходимые разъяснения.