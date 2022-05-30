Еще один турецкий банк начал принимать российские карты «Мир»

В Турции к приему карт российской платежной системы "Мир" подключился четвертый крупный банк, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

В конце мая к кредитным организациям Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası, уже принимающим карты "Мир", добавился DenizBank, рассказал один из его топ-менеджеров Айшенур Хикыркыран. "Благодаря такой интеграции наши партнеры — торгово-сервисные предприятия – смогут с легкостью получать оплату от российских туристов", — пояснил он, отметив, что это поддерживает экономику страны.

Согласно данным, сейчас DenizBank подключил к приему "Мира" практически все свои банкоматы, а вот терминалы — частично, поэтому где-то российские карты могут не принять. Еще идет обновление программного обеспечения каждого устройства. Вместе с тем ряд банков, которые принимают "Мир" в Турции, вынуждены соблюдать санкционные ограничения в отношении отдельных кредитных организаций из России.