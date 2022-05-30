Придерживаясь принципов социально ответственного банкинга, ТуранБанк исполнил пожелания детей из малообеспеченных семей, организовав очередную благотворительную акцию по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей в рамках проекта «ASAN письмо».

В рамках проекта сотрудники банка вместе с волонтерами ASAN отправились на встречу с детьми, которые написали свои пожелания через «ASAN письмо», и вручили детям различные подарки в соответствии с их пожеланиями. В рамках указанного социального проекта банк порадовал маленьких жителей сел Балик и Тирчан Исмаиллинского района.

Следует отметить, что ТуранБанк постоянно фокусирует внимание и поддерживает уязвимые группы в рамках программы корпоративной социальной ответственности. Банк всегда принимает активное участие в инициативах по защите семей наших шехидов, ветеранов и удовлетворению их потребностей. Придерживаясь этой традиции, ТуранБанк вместе с волонтерами ASAN и Фондом YAŞAT регулярно сотрудничает в социальных проектах.

ТуранБанк продолжит свои проекты и кампании по поддержке уязвимых групп.