В Украине арестовали имущество и счета российской нефтекомпании

Государственное бюро расследований Украины наложило арест на имущество, счета и корпоративные права российской группы компаний «Татнефть» (нефтяная компания). Об этом сообщило ведомство во вторник в своем телеграм-канале.

«Наложен арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской «Татнефть». Арестованы миллиарды гривен российских владельцев нефтяной компании. Они подозреваются ГБР в финансировании действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц», - говорится в сообщении.