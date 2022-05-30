Во вторник, 31 мая, в районе пограничной заставы, расположенной на территории села Садыглы Агстафинского района Азербайджана, пограничным нарядом были выявлены признаки нарушения государственной границы в направлении Грузии.

Как передает Государственная пограничная служба, в результате проведенных мероприятий были задержаны шесть граждан Азербайджана, пять из которых несовершеннолетние.

В ходе расследования было установлено, что они пытались незаконно пересечь госграницу в целях попрошайничества на территории Грузии.