Иран раскритиковал доклад МАГАТЭ

Утверждение МАГАТЭ о том, что количество обогащенного урана в Иране в 18 раз превышает уровень, допустимый ядерной сделкой, не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на еженедельном брифинге для прессы.

По его словам, этот отчет не отражает реалий диалога Тегерана с МАГАТЭ. «После достигнутого по итогам переговоров в ИРИ соглашения Иран направил письменные ответы на запросы МАГАТЭ. Кроме того, проведен ряд очных встреч для прояснения технических вопросов и передачи необходимых документов», - напомнил Хатибзаде.

Он отметил, что последний отчет МАГАТЭ по Ирану «скорее всего, был подготовлен в спешке»: «Отчет несправедлив. Мы обеспокоены тем, что под давлением некоторых кругов доклад сместится из технической области в политическую. Надеемся, что эта ситуация будет исправлена».