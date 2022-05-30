Иран раскритиковал доклад МАГАТЭ
Утверждение МАГАТЭ о том, что количество обогащенного урана в Иране в 18 раз превышает уровень, допустимый ядерной сделкой, не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на еженедельном брифинге для прессы.
По его словам, этот отчет не отражает реалий диалога Тегерана с МАГАТЭ. «После достигнутого по итогам переговоров в ИРИ соглашения Иран направил письменные ответы на запросы МАГАТЭ. Кроме того, проведен ряд очных встреч для прояснения технических вопросов и передачи необходимых документов», - напомнил Хатибзаде.
Он отметил, что последний отчет МАГАТЭ по Ирану «скорее всего, был подготовлен в спешке»: «Отчет несправедлив. Мы обеспокоены тем, что под давлением некоторых кругов доклад сместится из технической области в политическую. Надеемся, что эта ситуация будет исправлена».
Хатибзаде также отверг критические заявления администрации США относительно деятельности Тегерана в ядерной сфере. «Заявления и комментарии официальных лиц США рассчитаны на внутреннюю аудиторию и не являются для нас критерием. Наша позиция по переговорам в Вене ясна, и мы не реагируем на подобные заявления», - сказал он.
Согласно оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), запасы обогащенного урана в Иране выросли более чем в 18 раз по сравнению с пределом, разрешенным ядерной сделкой (СВПД).