Скандальную российскую журналистку позвали в Украину «разоблачать пропаганду РФ»

Бывшую сотрудницу федерального «Первого канала» РФ Марию Овсянникову пригласили выступить в Киеве на пресс-конференции, посвященной разоблачению российской пропаганды. Об этом, как пишет УНИАН, говорится в тексте анонса события.

Название события звучит: «Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда». Авторы публикации напоминают, что россиянку уволили из «Первого» после антивоенного протеста в прямом эфире.

Не уточняется, будет ли выступать Овсянникова по онлайн-связи или приедет в Киев. Пресс-конференция запланирована на вечер 1 июня.

Сейчас Овсянникова работает в немецкой газете Die Welt, несмотря на протесты украинцев в Берлине.