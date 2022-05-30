Скандальную российскую журналистку позвали в Украину «разоблачать пропаганду РФ»
Бывшую сотрудницу федерального «Первого канала» РФ Марию Овсянникову пригласили выступить в Киеве на пресс-конференции, посвященной разоблачению российской пропаганды. Об этом, как пишет УНИАН, говорится в тексте анонса события.
Название события звучит: «Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда». Авторы публикации напоминают, что россиянку уволили из «Первого» после антивоенного протеста в прямом эфире.
Не уточняется, будет ли выступать Овсянникова по онлайн-связи или приедет в Киев. Пресс-конференция запланирована на вечер 1 июня.
Сейчас Овсянникова работает в немецкой газете Die Welt, несмотря на протесты украинцев в Берлине.