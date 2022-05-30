Ализаде задушил любовницу, взял ее деньги и уехал отдыхать с подругой

Завершился суд над 29-летним Эйнуром Ализаде, обвиняемым в убийстве женщины с целью ограбления. Инцидент произошел 30 мая прошлого года в поселке Бакиханова.

Как сообщает haqqin.az, примерно за 5 месяцев до убийства Эйнур Ализаде познакомился в Instagram с 31-летней Тураной Джафаровой. Позже между ними завязались близкие отношения. Джафарова несколько раз встречалась с Эйнуром в квартире, которую снимала.

Последняя встреча состоялась 30 мая прошлого года. Узнав, что Джафарова хранит под кроватью 14 700 манатов - деньги откладывались на покупку автомобиля - Эйнур решил убить женщину. Мужчина напал на Турану и начал душить ее проволокой. Убедившись, что женщина мертва, он забрал деньги, ее мобильный телефон и скрылся с места происшествия. По дороге позвонил своей подруге и предложил ей поехать отдыхать в Шемаху и Исмаиллы. Пара вернулась в Баку через три дня. Ализаде был задержан в ходе полицейской операции.

Решением суда Эйнура Ализаде приговорили к 18 годам лишения свободы.