Сумгаитский областной центр МЧС и Государственная служба по контролю над маломерными судами и спасению на водах провели в Сумгаите совещание на тему «Обеспечение безопасности на водных объектах».

В совещании приняли участие должностные лица Исполнительной власти Сумгаита и соответствующих структур города.

На совещании также была представлена информация о правилах обеспечения безопасности граждан на пляжах в летнее время, состоянии информированности граждан, мерах безопасности.