Зурабишвили: От итогов армяно-азербайджанских переговоров зависит долгосрочный мир в регионе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на успешное продолжение мирных переговоров между Ереваном и Баку. Об этом она сказала вчера на совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатряном в Тбилиси, пишет «Радио Азатутюн».

«Будущее нашего региона тесно связано с мирной средой. Надеемся, что переговоры между Арменией и Азербайджаном успешно продолжатся. Приветствуем вовлеченность Евросоюза в этот процесс. Знаем, что от итогов этих переговоров зависит установление долгосрочного мира в этом регионе, а от установления мира зависит экономическое развитие», – сказала грузинский лидер.

Зурабишвили также считает, что мирное сожительство армян и азербайджанцев в Грузии – позитивный пример для всего Кавказа.