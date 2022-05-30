Украинская актриса и модель Луиза Филатова, занявшая 2-е место на прошлогоднем конкурсе красоты «Мисс Украина» распространила запись голосовых сообщений, которые отправлял ей футболист « Карабах а» и сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.

По сообщению Futbolpress.az, Рамиль общался с Филатовой в Instagram.

«Знакомое лицо у тебя. Ты случайно музыкой не занималась раньше?» - спрашивает Шейдаев. Девушка отвечает, что не занималась. На это Рамиль отвечает: «А почему тогда так хочется доверить тебе свой инструмент?».

«Вице-мисс Украина-2021» опубликовала это видео в сторис своего Instagram, приписав: «Рубрика: Боже, какой конченый».

Интересно, насколько серьезно Рамиль Шейдаев увлекается музыкой? И на каком инструменте играет?