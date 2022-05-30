Сахиль Бабаев принял делегацию Международного валютного фонда фото
В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией Международного валютного фонда, находящейся в Азербайджане. Об этом сообщили в ведомстве.
Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев подчеркнул, что усиление социальной защиты населения является одним из основных направлений социально-экономической политики президента Ильхама Алиева. Отметив проводимые в стране социальные реформы, министр отметил значительный рост социальных выплат, особенно за последние годы.
Также было отмечено, что очередной пакет реформ, предусматривающий увеличение социальных выплат в Азербайджане с начала 2022 года, реализован, и на этот пакет, который охватывает 3,4 миллиона человек, ежегодно выделяется дополнительно 2,1 миллиарда манатов.
В целом за последние четыре года количество трудовых договоров по стране увеличилось на 30 процентов, а фонд оплаты труда – в 2,2 раза. По состоянию на 1 мая количество трудовых договоров увеличилось на 7 тысяч по сравнению с началом года. Отмечено, что программа самозанятости была расширена в несколько раз, и за последние четыре года в эту программу было вовлечено 49 тысяч семей.
Подчеркнуто, что меры социальной поддержки, реализованные в стране в послевоенный период, охватили уже 100 тысяч человек. Им в общей сложности оказали 175 тысяч социальных услуг.
Также была представлена информация о достижениях последних лет в широком применении инновационных решений в сфере труда и занятости, подсистемы «Труд и занятость», ее важных преимуществах для участников рынка труда.
Были заслушаны мнения главы миссии Международного валютного фонда в Азербайджане Чада Стейнберга и членов делегации. Состоялись обсуждения социальных реформ, осуществленных в нашей стране за последние годы, нововведений на рынке труда.