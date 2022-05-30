В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией Международного валютного фонда, находящейся в Азербайджане. Об этом сообщили в ведомстве.

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев подчеркнул, что усиление социальной защиты населения является одним из основных направлений социально-экономической политики президента Ильхама Алиева. Отметив проводимые в стране социальные реформы, министр отметил значительный рост социальных выплат, особенно за последние годы.

Также было отмечено, что очередной пакет реформ, предусматривающий увеличение социальных выплат в Азербайджане с начала 2022 года, реализован, и на этот пакет, который охватывает 3,4 миллиона человек, ежегодно выделяется дополнительно 2,1 миллиарда манатов.