Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев выслушал обращения граждан

31 мая председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев выслушал обращения граждан.

Отмечалось, что в стране были предприняты масштабные меры по улучшению жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев и увеличению занятости.

Отмечено, что государство принимает важные меры для обеспечения устойчивого расселения вынужденных переселенцев и превращения освобожденных территорий в самые благополучные районы. Территории очищаются от мин, восстанавливаются линии связи, создается современная инфраструктура. Несколько дней назад президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия первой фазы проекта "Умное село" в Зангиланском районе. Переселение жителей села начнется в ближайшие дни.