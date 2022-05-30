Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев выслушал обращения граждан
31 мая председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев выслушал обращения граждан.
Отмечалось, что в стране были предприняты масштабные меры по улучшению жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев и увеличению занятости.
Отмечено, что государство принимает важные меры для обеспечения устойчивого расселения вынужденных переселенцев и превращения освобожденных территорий в самые благополучные районы. Территории очищаются от мин, восстанавливаются линии связи, создается современная инфраструктура. Несколько дней назад президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия первой фазы проекта "Умное село" в Зангиланском районе. Переселение жителей села начнется в ближайшие дни.
Обращения граждан, участвовавших в приеме, в основном касались улучшения жилищно-коммунального хозяйства, коммунальных услуг, статуса, единовременного ежемесячного пособия, трудоустройства, возвращения на освобожденные территории и других вопросов.
На приеме у председателя комитета были заслушаны и зарегистрированы в установленном порядке обращения большинства вынужденных переселенцев. Им сказали, что поднятые вопросы будут расследованы и решены в соответствии с законом.