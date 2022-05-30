Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц отметил, что эта сделка будет оформлена по аналогии с уже состоявшим аналогичным "круговым обменом" между Чехией, Украиной и Германией.

"Я договорился с греческим премьер-министром, что мы хотим то же самое сделать вместе с Грецией, которая имеет такие системы. За это мы предоставим им немецкие бронированные машины. Это будет предметно финализировано министерствами обороны и оперативно реализовано", - заявил Шольц на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который транслировал телеканал Welt.