Греция передаст Украине танки советского образца
Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц отметил, что эта сделка будет оформлена по аналогии с уже состоявшим аналогичным "круговым обменом" между Чехией, Украиной и Германией.
"Я договорился с греческим премьер-министром, что мы хотим то же самое сделать вместе с Грецией, которая имеет такие системы. За это мы предоставим им немецкие бронированные машины. Это будет предметно финализировано министерствами обороны и оперативно реализовано", - заявил Шольц на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который транслировал телеканал Welt.