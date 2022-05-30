Странам-членам ЕС предложат вложиться в совместную оборону

Еврокомиссия (ЕК) предложит странам-членам Евросоюза за два года вложить полмиллиарда евро в совместные оборонные закупки. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Сейчас нам необходим новый этап, когда речь идет о восполнении запасов вооружений, которые были, к примеру, переданы Украине. Важно, чтобы это происходило в координированной манере. Для этого мы организуем рабочую группу, чтобы заниматься такой координацией… Комиссия также до конца июня предложит на ближайшие два года мобилизовать из бюджета ЕС 500 миллионов евро для интенсификации совместных закупок", – цитирует главу Еврокомиссии РИА Новости.